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Дальнее зарубежье 12.09.2021 12:32

Украине следует перейти на латиницу - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Даниловсчитает, что страна должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.

"Я за (введение латиницы - ИФ). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - ответил секретарь СНБО в интервью "Радио Свобода" на вопрос о введении латиницы.

Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка украинцами с самого раннего возраста.

"То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть", - полагает секретарь СНБО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]