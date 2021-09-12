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Дальнее зарубежье 12.09.2021 12:42

ФБР опубликовало связанный с атаками 11 сентября рассекреченный документ

Федеральное бюро расследований США в ночь на воскресенье опубликовало первый документ, связанный с атаками 11 сентября 2001 года, согласно указу президент США Джо Байдена, сообщает The Hill.

"Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года", - указано на сайте.

Документ представляет собой отчет на 16 страницах за апрель 2016 года. Он проливает свет на личность подданного Саудовской Аравии Омара аль-Байюми, который на момент совершения терактов являлся госслужащим королевства, проживал в США и имел контакты с саудовскими дипломатами. Аль-Байюми подозревали в оказании помощи двум из 19 террористов, которые совершили теракт.

В рассекреченном и опубликованном документе содержатся выдержки из интервью с человеком, который контактировал с аль-Байюми. Имя этого человека не сообщается. В рассекреченном отчете также говорится, что допрошенный контактировал с сотрудниками консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и запрашивал американское гражданство.

Известно, что аль-Байюми контактировал с боевиками Навафом аль-Хазми и Халидом аль-Михдаром, прибывшими в США в 2000 году. Аль-Байюми помог участникам терактов 11 сентября найти и арендовать квартиру в США, переводил для них с английского и помогал в оформлении документов. Об этом он сообщил самостоятельно в ходе дачи показаний ведомствам Минюста. Он заявил, что впервые встретил этих двух человек в ресторане в Лос-Анджелесе, подружился с ними и помог соотечественникам по доброте. Однако незадолго до терактов 11 сентября аль-Байюми покинул США. ФБР также подозревало его в том, что он был сотрудником саудовской разведки.

В документе также упоминается Фахад аль-Тумайри, он был сотрудником посольства Саудовской Аравии в США. В документе говорится, что, согласно словам источника, у него были крайне экстремистские религиозные убеждения, которые он не скрывал. Он также покинул США накануне терактов.

Президент США Байден в начале сентября подписал указ, предписывающий Министерству юстиции и связанным с ним ведомствам, обнародовать некоторые документы, связанные с атаками 11 сентября.

Американская общественность настойчиво требовала публикации засекреченных документов, связанных с терактами. Родственники погибших считают, что правительство Саудовской Аравии имело отношение к организации терактов, и что в ФБР могли попытаться это скрыть. В Эр-Рияде отрицают эти обвинения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]