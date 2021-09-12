ФБР опубликовало связанный с атаками 11 сентября рассекреченный документ

Федеральное бюро расследований США в ночь на воскресенье опубликовало первый документ, связанный с атаками 11 сентября 2001 года, согласно указу президент США Джо Байдена, сообщает The Hill.
"Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года", - указано на сайте.
Документ представляет собой отчет на 16 страницах за апрель 2016 года. Он проливает свет на личность подданного Саудовской Аравии Омара аль-Байюми, который на момент совершения терактов являлся госслужащим королевства, проживал в США и имел контакты с саудовскими дипломатами. Аль-Байюми подозревали в оказании помощи двум из 19 террористов, которые совершили теракт.
В рассекреченном и опубликованном документе содержатся выдержки из интервью с человеком, который контактировал с аль-Байюми. Имя этого человека не сообщается. В рассекреченном отчете также говорится, что допрошенный контактировал с сотрудниками консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и запрашивал американское гражданство.
Известно, что аль-Байюми контактировал с боевиками Навафом аль-Хазми и Халидом аль-Михдаром, прибывшими в США в 2000 году. Аль-Байюми помог участникам терактов 11 сентября найти и арендовать квартиру в США, переводил для них с английского и помогал в оформлении документов. Об этом он сообщил самостоятельно в ходе дачи показаний ведомствам Минюста. Он заявил, что впервые встретил этих двух человек в ресторане в Лос-Анджелесе, подружился с ними и помог соотечественникам по доброте. Однако незадолго до терактов 11 сентября аль-Байюми покинул США. ФБР также подозревало его в том, что он был сотрудником саудовской разведки.
В документе также упоминается Фахад аль-Тумайри, он был сотрудником посольства Саудовской Аравии в США. В документе говорится, что, согласно словам источника, у него были крайне экстремистские религиозные убеждения, которые он не скрывал. Он также покинул США накануне терактов.
Президент США Байден в начале сентября подписал указ, предписывающий Министерству юстиции и связанным с ним ведомствам, обнародовать некоторые документы, связанные с атаками 11 сентября.
Американская общественность настойчиво требовала публикации засекреченных документов, связанных с терактами. Родственники погибших считают, что правительство Саудовской Аравии имело отношение к организации терактов, и что в ФБР могли попытаться это скрыть. В Эр-Рияде отрицают эти обвинения.
Заявление посла США в Армении о "статусе" Нагорного Карабаха неприемлемо – МИД Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих в Сирии
Азербайджан и Турция завершили совместные учения на границе с Арменией
Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий
Меркель поддержала СП2, но высказалась за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа
Глава "Нафтогаза Украины" заявил о технических проблемах в случае резкого снижения транзита российским "Газпромом"
Почти 90% вакцинированных от коронавируса в Ирландии - результат высокой образованности населения, считает министр
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог