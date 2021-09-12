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Дальнее зарубежье 12.09.2021 13:41

Мэр Парижа намерена баллотироваться на пост президента Франции

Мэр Парижа Анн Идальгов воскресенье объявила о намерении участвовать в борьбе за пост президента Франции на выборах 2022 года, сообщают французские СМИ.

"Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики", - заявила она, выступая в Руане.

Идальго занимает с 2014 года пост мэра французской столицы, она первая женщина, занявшая такую должность. В марте 2020 года в интервью газете The Guardian она описала свой опыт работы на посту мэра Парижа "как пилотирование катамарана при почти постоянном ветре силой 7-9 баллов" - она занималась городом в те годы, когда он пережил череду террористических атак, акции "желтых жилетов", пожар, который чуть не уничтожил собор Парижской Богоматери.

Анн Идальго состоит в Социалистической партии Франции, в политике с 1997 года. Сейчас ей 62 года.

Выборы президента во Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.

В сентябре Harris-Interactive опубликовал опрос, согласно которому, если бы выборы прошли сейчас, нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон с небольшим отрывом опередил бы лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным этого опроса, Макрон мог бы получить в первом туре президентских выборов 26% голосов, а его ближайшая соперница Марин Ле Пен - 24%.

Опрос также показывает, что в случае, если бы глава столичного региона Иль-де-Франс, бывший министр Валери Пекресс стала кандидатом от правых сил, она бы заняла третье место в первом туре с 14% голосов. У лидера "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 12%.

В случае выхода Макрона и Ле Пен во второй тур нынешний французский лидер мог бы получить 55%. За Ле Пен готовы проголосовать 45%.

Опрос проводился в онлайн-формате с 27 по 30 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]