Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.011 RUR   0.0233 GBR   2.3543 TRY   0.2012

Цена на нефть

09.09 $/bbl   WTI 68.14 -1.16 Brent 71.45 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.09.2021 14:31

Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

Иран и МАГАТЭнамерены поддерживать существующее взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях, намерены стремиться решать вопросы конструктивно, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами.

"В рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и глава ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - отмечается в заявлении.

Стороны в ходе встречи "подчеркнули необходимость решения вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.

Встреча состоялась 12 сентября в ходе визита Гросси в Тегеран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]