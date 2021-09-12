Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

Иран и МАГАТЭнамерены поддерживать существующее взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях, намерены стремиться решать вопросы конструктивно, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами.
"В рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и глава ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - отмечается в заявлении.
Стороны в ходе встречи "подчеркнули необходимость решения вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.
Встреча состоялась 12 сентября в ходе визита Гросси в Тегеран.
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