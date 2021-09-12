Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции - Лукашенко

Беларусьвоздержится от контактов с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил в воскресенье президент республики.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - сказал Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, где наблюдал за этапом совместного стратегического учения вооруженных сил Беларусии России "Запад-2021". Президента цитирует госагентство БелТА.