Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.011 RUR   0.0233 GBR   2.3543 TRY   0.2012

Цена на нефть

09.09 $/bbl   WTI 68.14 -1.16 Brent 71.45 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

Культура 12.09.2021 14:46

В Испании скончалась участница поп-дуэта Baccara

В Испании ушла из жизни одна из участниц поп-дуэта Baccara Мария Мандиола, ей было 69 лет, сообщает в воскресенье "Вос де Галисия".

По сообщениям СМИ, певица мирно ушла их жизни в окружении родных и близких в Мадриде накануне утром.

Поп-дуэт Baccara состоял из певиц Марии Мандиолы и Майте Матеос. Он был широко известен в Европе в 70-80-е годы прошлого века. В 1978 году дуэт отправился от Люксембурга на "Евровидение" с песней "Parlez-Vous Francais?" и занял 7-еместо.

Мандиола и Матеос исполнили песню "Yes Sir, I Can Boogie", надолго ставшую гимном европейских дискотек и танцплощадок в конце XXвека. Эта песня и другие композиции дуэта регулярно входили в топы музыкальных чартов Европы.

В середине 80-х дуэт распался, и каждая из исполнительниц продолжили независимые карьеры по отдельности или с новым коллегой, но такой же популярности им снискать больше не удалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]