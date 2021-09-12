В Испании скончалась участница поп-дуэта Baccara

В Испании ушла из жизни одна из участниц поп-дуэта Baccara Мария Мандиола, ей было 69 лет, сообщает в воскресенье "Вос де Галисия".

По сообщениям СМИ, певица мирно ушла их жизни в окружении родных и близких в Мадриде накануне утром.

Поп-дуэт Baccara состоял из певиц Марии Мандиолы и Майте Матеос. Он был широко известен в Европе в 70-80-е годы прошлого века. В 1978 году дуэт отправился от Люксембурга на "Евровидение" с песней "Parlez-Vous Francais?" и занял 7-еместо.

Мандиола и Матеос исполнили песню "Yes Sir, I Can Boogie", надолго ставшую гимном европейских дискотек и танцплощадок в конце XXвека. Эта песня и другие композиции дуэта регулярно входили в топы музыкальных чартов Европы.

В середине 80-х дуэт распался, и каждая из исполнительниц продолжили независимые карьеры по отдельности или с новым коллегой, но такой же популярности им снискать больше не удалось.