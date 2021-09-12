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СНГ 12.09.2021 14:57

У Путина есть вопросы к судейству на олимпийских соревнованиях по гимнастике

Президент РФ Владимир Путин высказал претензии относительно процесса выставления судейских оценок на соревнованиях по гимнастике на Олимпиаде в Токио, где российские гимнастки впервые за много лет не заняли первое место.

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать (судейские протоколы - ИФ)? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум - протоколы собрали, а тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то. Не дают! Ну, ничего, мы крепче будем", - сказал Путин в ходе общения с российскими спортсменами после церемонии вручения госнаград в Кремле, которая состоялась в субботу.

Кадры общения президента со спортсменами были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Накануне после вручения госнаград Путин отметил, что для всех россиян, несмотря на результаты судейства на Олимпиаде в Токио, российские гимнастки всегда будут золотыми призерами. "Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые", - сказал Путин.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 20 с лишним лет остались без "золота". Российская сборная по гимнастике в ходе Игр подала в общей сложности шесть протестов на судейство, из которых только два были удовлетворены.

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла серебряную медаль Олимпиады в личном многоборье, а ее сестра Ариназаняла четвертое место. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, хотя во время выступления с лентой гимнастка выронила этот предмет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]