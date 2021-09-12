В Азербайджане вновь зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 460,092 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 372 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 38 человек (накануне - 34). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 103.

От COVID-19 вылечились 409,404 тыс. (+3 тыс. 893 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 44 тыс. 585 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 536 тестов на коронавирус против 16 тыс. 215 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 652,996 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева