В Азербайджане вновь зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 460,092 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 372 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 38 человек (накануне - 34). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 103.
От COVID-19 вылечились 409,404 тыс. (+3 тыс. 893 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 44 тыс. 585 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 536 тестов на коронавирус против 16 тыс. 215 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 652,996 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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