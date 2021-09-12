В Азербайджане более 30% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане более 3,1 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 12 сентября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 507,038 тыс. человек, две дозы - 3 млн 102,902 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 7 млн 609,940 тыс.
Население Азербайджана на 1 июля 2021 года составляло 10 млн 139,196 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 12 сентября полностью привито 30,6% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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