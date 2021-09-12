Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится с визитом в Турции

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В рамках визита запланировано проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турции. На них будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Отметим, что это первый зарубежный визит Велиева на посту главы Генштаба. Продлится он до 14 сентября.

А.Салаева