Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится с визитом в Турции

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"В рамках визита запланировано проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турции. На них будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Отметим, что это первый зарубежный визит Велиева на посту главы Генштаба. Продлится он до 14 сентября.
А.Салаева
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