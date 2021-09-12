Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Европейский и японский астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Выход начался в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 16:20) из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.
Астронавтам Европейского космического агентства (ESA) Томасу Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ предстоит установить на опорном сегменте P4 фермы МКС оборудование для крепления новой пары более мощных солнечных панелей IROSA, которая в 2022 году будет доставлена на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.
Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне. Всего к МКС будет добавлено три пары новых панелей.
Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.
Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.
В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта ESA Томаса Песке и астронавта JAXA Акихико Хосидэ.
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