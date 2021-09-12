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Регион 12.09.2021 17:15

Глава МИД Турции призвал мировое сообщество к решению проблемы нелегальной миграции

Мировое сообщество осознало серьезность ситуации с нелегальной миграцией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передает агентство Anadolu, глава турецкой дипломатии напомнил о визите Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Турцию 11 сентября.

"Турция уже получает от мирового сообщества более активную поддержку в вопросе безопасного возвращения беженцев. Серьезность вопроса начали осознавать. Турция работает с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев над возвращением беженцев, особенно из Сирии, в свои страны", - сказал Чавушоглу.

При этом министр подчеркнул необходимость и значимость обеспечения беженцев достойными условиями для проживания по возвращению в свои страны - доступа к образованию, медицинским услугам и трудоустройству.

Глава МИД Турции также отметил, что сейчас из-за ситуации в Афганистане неправильно и невозможно сразу возвращать беженцев в эту страну.

По словам Чавушоглу, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ситуация с потоком нелегальных мигрантов начала вызывать еще большую обеспокоенность, в том числе и в Турции.

"Из-за ряда событий и экономических проблем в разных странах миграция усиливается. Но если это глобальная проблема, то решение следует искать вместе - всем мировым сообществом",- подчеркнул министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]