SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией спутников во вторник стартует на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии", - говорится в сообщении.
Запуск предполагается осуществить в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 07:55).
Это будет уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 тыс. 738 космических аппаратов.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использована уже в восьмой раз, должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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