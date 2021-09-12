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Дальнее зарубежье 12.09.2021 19:37

Крым должен стать главной темой встречи Зеленского с Путиным - пресс-секретарь президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но "на этой встрече обязательно должен подниматься вопрос оккупации Крыма", заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине" - сказал Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Он считает, что главным предметом обсуждения на саммите должен быть Крым.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", - отметил пресс-секретарь Зеленского.

Он признал, что против такой встречи выступает именно РФ, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи вопрос Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - сказал Никифоров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]