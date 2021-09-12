Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман, прибывший в Кабул с визитом, встретился с главой правительства движения "Талибан" муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом, сообщил пресс-секретарь политического офиса талибов Мухаммад Наим.
"На этой встрече стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарную помощь, будущее экономическое развитие Афганистана и международное взаимодействие с Исламским Эмиратом", - говорится в сообщении.
Руководство "Талибана" поблагодарило правительство и народ Катара за постоянную поддержку народа Афганистана "в трудных обстоятельствах".
"Руководство Исламского Эмирата Афганистан подчеркнуло на встрече, что Дохинское соглашение является историческим достижением Афганистана, и все стороны должны оставаться приверженными этому соглашению", - сообщает Наим.
"В свою очередь заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани (...) подчеркнул необходимость поддержания хороших отношений с Афганистаном и привлечения международной помощи", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что на встрече присутствовали почти все члены кабинета талибов: заместители главы правительства мавлави Абдул Салам Ханафи и мавлави Абдул Хаким Хаккани, исполняющие обязанности министра иностранных дел мавлави Амир Хан Муттаки, министра обороны мавлави Мухаммад Якуб Муджахид, министра внутренних дел мулла Сираджуддин Хаккани, министра информации и культуры мулла Хайрулла Хайрхва, заместитель министра обороны мулла Мухаммад Фазиль Ахунд, генеральный директор разведки мавлави Абдул Хак Васик.
Министр иностранных дел Катара в Кабуле также встретился в воскресенье с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой.
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