Самолет L-410 разбился под Иркутском, 11 человек зажаты в салоне

Самолет L-410 разбился под Иркутском, есть выжившие, сообщили "Интерфаксу" в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области.

"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожара в самолете удалось избежать.