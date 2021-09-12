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СНГ 12.09.2021 20:31

В МЧС России подтвердили жесткую посадку самолета L-410 под Иркутском

В МЧС Россииподтверждают жесткую посадку двухмоторного самолета L-410 под Иркутском, на борту находятся 16 человек.

"В 18:15 по московскому времени поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолёта L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, в 4 км от села Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и 2 члена экипажа", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС РФ добавили, что силы и средства ведомства выдвинулись на место.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

"Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", - сказал представитель авиакомпании.

По его данным, в районе Казачинска наблюдался туман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]