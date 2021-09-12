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СНГ 12.09.2021 20:48

Отказ техники считается приоритетной версией крушения самолета под Иркутском - оперштаб

Самолет L-410 разбился под Иркутском, по предварительным данным, из-за отказа техники, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", - сказал собеседник агентства.

Самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте.

"Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", - сказал он.

Правоохранители намерены опросить пилотов разбившегося под Иркутском L-410 на предмет действий при повторном заходе на посадку.

"Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать. При первой же возможности пилоты будут опрошены на предмет соответствия их действий протоколу выполнения посадки", - сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]