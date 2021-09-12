Четыре человека погибли при крушении самолета в Иркутской области

Жертвами крушения самолета в Иркутской области стали четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказывается медпомощь на месте, добавил он.

Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинское в ходе повторного захода на посадку в условиях тумана.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.