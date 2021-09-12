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СНГ 12.09.2021 22:46

Минск и Москва заинтересованы в отношениях с ЕС, но должна быть политическая воля Брюсселя - Песков

Минск и Москва заинтересованы в отношениях с ЕС, уходе от санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы (и они это не скрывают) в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций и так далее", - сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

При этом он подчеркнул, что "танго можно танцевать только вдвоем". "Поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля", - добавил он.

У Пескова спросили, как России и Беларусь отвечать на общие угрозы.

"Во-первых, отвечать вместе всегда лучше, чем отвечать по отдельности, это первое. Второе, отвечать всегда нужно уверенно, спокойно, но достаточно жестко. Для того чтобы отвечать уверенно, спокойно и жестко, мы должны оставаться суверенными странами", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что суверенитет, то есть самостоятельность на международной арене, дорогого стоит. "Это самое ценное, что есть в сегодняшнем мире. И такую роскошь могут позволить себе далеко не все страны, этих стран очень мало. На европейском континенте очень мало стран, которые могут ослушаться каких-то команд из-за океана, они просто не могут этого себе позволить. Мы можем себе позволить самостоятельную, спокойную позицию", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]