В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ

Встреча Совета управляющих МАГАТЭ открывается в понедельник в Вене, не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе.
Ряд шагов перед началом встречи предпринял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В частности, в воскресенье он посетил Иран, где провел переговоры с главой Иранского агентства по ядерной энергии Мохамадом Эслами.
По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что теперь "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование (камеры - ИФ) и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываются сторонами.
С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца, и эта проблема считается одной из ключевых, где долгое время не наблюдалось прогресса.
В ходе пресс-конференции в Вене по возвращению из поездки Гросси отметил, что он передал Совету управляющих новые данные по ситуации по итогам визита и переговоров, однако будет в итоге принята резолюция по ядерной программе Ирана или нет, решать будет не он. "Я не принимаю решения, которые могут принять государства в Совете управляющих... Я представил дополнительные данные Совету управляющих о том, чего мы достигли", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.
Однако нерешенной проблемой остается то, что до сих пор Тегеран не дал объяснений по фактам обнаружения следов урана на старых незадекларированных объектах. Кроме того, не дали результатов и призывы к Тегерану вернуться к соблюдению норм СВПД, которые звучали в последнее время, как от представителей ЕС, так и из Вашингтона.
Между тем, газета The Wall Street Journal сообщила в субботу, что США и "Евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), возможно, отложат обсуждение мер в отношении Ирана на нынешней встрече Совета управляющих МАГАТЭ.
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