Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 сентября ЦБА установил на уровне 2,0066 манат/1EUR (10 сентября - 2,0110 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 сентября сохранил на уровне 0,0233 манат/1RUB.

Н.Аббасова