SOCAR и Vitol договорились поставках с октября туркменской нефти по БТД

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и швейцарско-нидерландская компания Vitol договорились о транспортировке около 1 млн тонн туркменской нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает портал turkmenistan.gov.tm

По данным издания, компании подписали соответствующее соглашение, реализация которого начнется с начала октября текущего года.

"Закупаемая у Туркменистана нефть ранее шла танкерами через речные и морские порты России до Новосибирска, а дальше уже нефтепроводом. Теперь объемы транспортировки сырья Vitol по данному маршруту могут сократиться в 2 раза, составляя 80 тонн в месяц", - отмечает издание.

SOCAR ранее заявляла, что стремится увеличить поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за счет привлечения большого числа компаний из России и Туркменистана.

Vitol - один из мировых лидеров по торговле углеводородным сырьём, поставляет туркменское "черное золото" в объемах, которые она закупает у ENOC в ОАЭ по срочным контрактам.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти (по контракту с Dragon Oil -ИФ), казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).