Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.011 RUR   0.0233 GBR   2.3543 TRY   0.2012

Цена на нефть

10.09 $/bbl   WTI 69.72 1.58 Brent 72.92 1.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.09.2021 09:37

SOCAR и Vitol договорились поставках с октября туркменской нефти по БТД

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и швейцарско-нидерландская компания Vitol договорились о транспортировке около 1 млн тонн туркменской нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает портал turkmenistan.gov.tm

По данным издания, компании подписали соответствующее соглашение, реализация которого начнется с начала октября текущего года.

"Закупаемая у Туркменистана нефть ранее шла танкерами через речные и морские порты России до Новосибирска, а дальше уже нефтепроводом. Теперь объемы транспортировки сырья Vitol по данному маршруту могут сократиться в 2 раза, составляя 80 тонн в месяц", - отмечает издание.

SOCAR ранее заявляла, что стремится увеличить поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за счет привлечения большого числа компаний из России и Туркменистана.

Vitol - один из мировых лидеров по торговле углеводородным сырьём, поставляет туркменское "черное золото" в объемах, которые она закупает у ENOC в ОАЭ по срочным контрактам.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти (по контракту с Dragon Oil -ИФ), казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу Азербайджан и Туркменистан планируют увеличить транзитный грузопоток Президент Азербайджана утвердил отказ от двойного налогообложения с Туркменистаном Туркменистан готов к возобновлению переговоров по Транскаспийскому газопроводу – советник президента Президент Алиев прибыл с визитом в Туркменистан Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]