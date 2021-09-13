Турция за 8 месяцев увеличила экспорт зернобобовых и масличных культур почти на 19%

Турция за 8 месяцев этого года экспортировала зернобобовых и масличных культур на $1,472 млрд, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на председателя правления Стамбульского союза экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них (IHBIR) Халука Окутура.
По его словам, в августе экспорт вырос на 33,4%, до $183 млн.
"С начала года зернобобовые и масличные культуры, а также продукты из них поставлялись в 187 стран мира. Экспорт в США в стоимостном выражении вырос на 73,9%, Ирак - на 37,8%, Великобританию - на 64,5%, Германию - на 36,37%", - сказал Окутур.
Турция является крупнейшим покупателем российской масложировой продукции, прежде всего подсолнечника и подсолнечного масла. С начала 2021 года поставки в эту страну, по данным центра "Агроэкспорт", составили $868 млн.
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