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АПК 13.09.2021 12:42

Турция за 8 месяцев увеличила экспорт зернобобовых и масличных культур почти на 19%

Турция за 8 месяцев этого года экспортировала зернобобовых и масличных культур на $1,472 млрд, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на председателя правления Стамбульского союза экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них (IHBIR) Халука Окутура.

По его словам, в августе экспорт вырос на 33,4%, до $183 млн.

"С начала года зернобобовые и масличные культуры, а также продукты из них поставлялись в 187 стран мира. Экспорт в США в стоимостном выражении вырос на 73,9%, Ирак - на 37,8%, Великобританию - на 64,5%, Германию - на 36,37%", - сказал Окутур.

Турция является крупнейшим покупателем российской масложировой продукции, прежде всего подсолнечника и подсолнечного масла. С начала 2021 года поставки в эту страну, по данным центра "Агроэкспорт", составили $868 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МАСЛИЧНЫЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]