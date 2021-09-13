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Инфраструктура и тендеры 13.09.2021 12:49

Минфин Азербайджана создает ПО ведения бухучета для субъектов МСП

Министерство финансов Азербайджана отбирает подрядчика для разработки программного обеспечения (ПО) по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, отбирается подрядчик первого этапа разработки ПО. В рамках этого этапа в обязанности подрядчика будет входить создание системы основных модулей ПО, создание архитектуры системы.

Стоимость предмета тендера оценивается на сумму свыше $3 млн.

Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 11:00 25 октября. Тендерная процедура состоится 26 октября в 11:00.

Телефон для справок: (+99412) 404-46-69), внутренний - 519. Контактное лицо – Ариф Шихалиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНФИН-, БУХУЧЕТ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]