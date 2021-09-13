Минфин Азербайджана создает ПО ведения бухучета для субъектов МСП

Министерство финансов Азербайджана отбирает подрядчика для разработки программного обеспечения (ПО) по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, отбирается подрядчик первого этапа разработки ПО. В рамках этого этапа в обязанности подрядчика будет входить создание системы основных модулей ПО, создание архитектуры системы.

Стоимость предмета тендера оценивается на сумму свыше $3 млн.

Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 11:00 25 октября. Тендерная процедура состоится 26 октября в 11:00.

Телефон для справок: (+99412) 404-46-69), внутренний - 519. Контактное лицо – Ариф Шихалиев.

Б.Рустамбеков