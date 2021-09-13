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Дальнее зарубежье 13.09.2021 14:34

В столице Вьетнама активно проводят вакцинацию от COVID-19 с целью ослабления ограничительных мер

В Ханое ускоряют темпы вакцинации населения от коронавируса COVID-19 с целью ослабления ограничений, за минувшие выходные прививки сделали более миллиона жителей города, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

"Нам следует ускорить вакцинационную программу, чтобы мы могли составить план по открытию города", - приводит агентство слова мэра Ханоя Чу Нгок Ана.

Как отмечает AP, работники здравоохранения Ханоя, который с июля находится в режиме локдауна, проводили вакцинацию в течение всей ночи.

Согласно данным вьетнамского Минздрава, с начала вакцинационной кампании в марте в Ханое ввели около 5,5 млн доз вакцин от коронавируса. Так, около 80% взрослого населения города получили как минимум одну дозу препарата. Власти намерены к концу недели увеличить этот показатель до 100%.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные правительства Вьетнама, в крупнейших городах страны усиливают вакцинацию в рамках усилий по ослаблению коронавирусных мер к концу этого месяца.

При этом, агентство указывает, что уровень вакцинации населения страны остается низким - около 28% жителей Вьетнама сделали как минимум одну прививку от COVID-19, только 4% населения прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Из-за дефицита вакцин во Вьетнаме в последние месяцы кампания по вакцинации жителей замедлилась. В крупнейшем городе страны Хошимине около 95% жителей получили одну дозу вакцины, однако из-за низкого уровня поставок препарата многие не могут сделать вторую прививку.

Как сообщает AP, для того, чтобы справиться с нехваткой вакцин, власти Вьетнама в сфере здравоохранения разрешили комбинировать препараты - сделать две прививки разными вакцинами. Эксперты отмечают, что такая тактика, вероятно, безопасна и эффективна, однако исследователи все еще собирают данные, которые бы это подтвердили.

В настоящее время в стране для вакцинации применяют препараты компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinopharm.

С начала пандемии COVID-19 властям Вьетнама удавалось сохранять низким уровень заболеваемости - до апреля этого года в стране зарегистрировали лишь 35 случаев летального исхода вследствие заражения коронавирусом. Однако затем в стране начал распространяться более заразный вариант COVID-19 - штамм "дельта". Так, за последние четыре месяце в стране диагностировали около 600 тыс. заражений COVID-19 и зафиксировали более 15 тыс. случаев смерти среди инфицированных.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ХАНОЙ, ВАКЦИНАЦИЯ, УСКОРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]