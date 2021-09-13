Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,5%

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 9,5% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.
Соответственно ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%.
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