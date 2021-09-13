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Оборона 13.09.2021 14:16

Оборонные ведомства Азербайджана и Турции обсудили развитие ВТС

Начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в рамках своего визита в Турцию провел встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром и начальником генштаба Яшаром Гюлером, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-учебной сферах», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЕННОЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]