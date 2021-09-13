Оборонные ведомства Азербайджана и Турции обсудили развитие ВТС

Начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в рамках своего визита в Турцию провел встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром и начальником генштаба Яшаром Гюлером, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-учебной сферах», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков