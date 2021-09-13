Баку и Анкара обсуждают взаимодействие на международных площадках

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию во главе с замминистра иностранных дел Турции Фаруком Каймакджы.

«Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета и других многосторонних форматах», - говорится в информации МИД Азербайджана.

Каймакджы высоко оценил помощь Азербайджана во время тушения лесных пожаров в Турции.

«Байрамов поделился своими взглядами на обширную повестку дня существующего и динамично развивающегося двустороннего сотрудничества между двумя странами. Он также подчеркнул важность укрепления азербайджано-турецкого сотрудничества на многосторонних платформах», - отметили в министерстве.

Э.Шафиев