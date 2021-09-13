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Внешняя политика 13.09.2021 14:19

Баку и Анкара обсуждают взаимодействие на международных площадках

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию во главе с замминистра иностранных дел Турции Фаруком Каймакджы.

«Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета и других многосторонних форматах», - говорится в информации МИД Азербайджана.

Каймакджы высоко оценил помощь Азербайджана во время тушения лесных пожаров в Турции.

«Байрамов поделился своими взглядами на обширную повестку дня существующего и динамично развивающегося двустороннего сотрудничества между двумя странами. Он также подчеркнул важность укрепления азербайджано-турецкого сотрудничества на многосторонних платформах», - отметили в министерстве.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]