Баку и Анкара обсуждают взаимодействие на международных площадках

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию во главе с замминистра иностранных дел Турции Фаруком Каймакджы.
«Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета и других многосторонних форматах», - говорится в информации МИД Азербайджана.
Каймакджы высоко оценил помощь Азербайджана во время тушения лесных пожаров в Турции.
«Байрамов поделился своими взглядами на обширную повестку дня существующего и динамично развивающегося двустороннего сотрудничества между двумя странами. Он также подчеркнул важность укрепления азербайджано-турецкого сотрудничества на многосторонних платформах», - отметили в министерстве.
Э.Шафиев
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