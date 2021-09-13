Талибы опровергают сообщения о гибели заместителя главы правительства в результате конфликта в руководстве движения

Официальный представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи опроверг сообщения о гибели заместителя главы своего правительства муллы Абдул Гани Барадара.

"В сообщениях о гибели муллы Барадара Ахунда нет ни слова правды. Это вражеская дезинформация", - заявил Альханафи в твиттер.

Позже пресс-секретарь политического офиса талибов Мухаммад Наим обнародовал в твиттере аудиопослание самого муллы Барадара, в котором он называет безосновательными сообщения о своей гибели.

"Все утверждения о том, что я был ранен или убит в ходе столкновения - ложь и совершенно безосновательно", - заявил мулла Барадар. По его словам, с ним и с его друзьями все в порядке, а информация о межклановых столкновениях - ложь.

В ночь на понедельник в ряде сетевых афганских СМИ появились сообщения о возможной гибели муллы Барадара в ходе конфликта между двумя основными группировками талибов из-за раздела власти. Конфликт произошел в кабульском дворце Арг между сторонниками Барадара и Анаса Хаккани, лидера "сети Хаккани" (запрещена в России).

Член комитета по культуре талибов Инамуллах Самангани назвал в твиттере слухи о разногласиях в руководстве движения необоснованными.

"В соцсетях ходят слухи, будто у нас есть разногласия. Это полная ложь. Исламский Эмират един, и руководство Эмирата борется за служение религии и духу, а не за должности и материальные блага", - сообщил Самангани.

Утром в понедельник источник, близкий к руководству движения, сообщил, что мулла Барадар отправился в Кандагар на встречу с лидером движения муллой Хайбатулла Ахундзада.