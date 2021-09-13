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СНГ 13.09.2021 14:32

Песков: стремление Зеленского обсудить с Путиным статус Крыма ставит под вопрос гипотетическую возможность саммита РФ-Украина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что готов провести встречу с Путиным при условии обсуждения вопроса об оккупации Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - заявил журналистам Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]