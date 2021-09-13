Песков: стремление Зеленского обсудить с Путиным статус Крыма ставит под вопрос гипотетическую возможность саммита РФ-Украина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что готов провести встречу с Путиным при условии обсуждения вопроса об оккупации Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - заявил журналистам Песков.
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