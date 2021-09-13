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СНГ 13.09.2021 19:12

Выделение Украине II транша ВБ на $350 млн зависит от макроэкономических показателей страны - вице-президент ВБ

Перспективы получения Украиной второго транша займа Всемирного банка (ВБ) на политику развития в размере $350 млн зависят от поддержания адекватных макроэкономических показателей страны и принятия парламентом законодательства для дальнейшей реализации земельной реформы, заявила агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам в получении доступа к финансированию", - сказала Бьерде.

Вице-президент ВБ назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли, но добавила, что полноценная его реализация потребует еще много усилий. В частности, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", - подытожила Бьерде.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ в июне 2020 года одобрил выделение Украине $350 млн, первого из двух запланированных займов на политику развития и поддержку критически важных реформ. В частности, речь идет о создании эффективного рынка сельхозземель, урегулировании проблемных кредитов в госбанках, демонополизации и поддержке антикоррупционных институций, о реструктуризации газового сектора, укреплении системы соцзащиты людей пожилого возраста, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВБ, ТРАНШ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]