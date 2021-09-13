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СНГ 13.09.2021 22:07

Россия продолжит ВТС с Белоруссией, как и совместные военные учения - Кремль

Совместные российско-белорусские военные учения будут продолжаться и впредь, как и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Минском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совместные военные учения - это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились. Это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. И процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос об этих учениях.

"Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, это сотрудничество также будет развиваться", - отметил он.

Журналисты также спросили Пескова, не планируется ли изготовить специальную форму для президента РФ, в которой бы он мог присутствовать на военных учениях (а не в гражданской одежде, как сейчас).

"В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму. Но вы знаете, что элементы формы он часто использует", - ответил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, вопрос с формой на данный момент решать не планируется.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

"13 сентября президент России Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", - сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника", - отмечается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]