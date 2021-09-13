Немецкий регулятор получил документы на сертификацию Северного потока 2, рассмотрение займет до 4 месяцев

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия "Северный поток 2" как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.
"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.
По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы.
Решение о запуске газопровода принимают другие ведомства.
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана в ходе учений «Три брата - 2021» выполнили стрельбы из различного оружия -Минобороны
Баку и Анкара обсуждают взаимодействие на международных площадках
Оборонные ведомства Азербайджана и Турции обсудили развитие ВТС
В Азербайджане от COVID-19 скончались еще свыше 30 человек
Минобразования направит 1,5 млн манатов на капремонт школы в городе Агсу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 224,6 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
ИВ Агсу направит свыше 500 тыс. манатов на ремонт городских дорог
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Легкомоторный самолет потерпел крушение под Белгородом
Выделение Украине II транша ВБ на $350 млн зависит от макроэкономических показателей страны - вице-президент ВБ
Франция выделит 100 млн евро для гумпомощи Афганистану - Ле Дриан
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN
«Tez Kart»: AccessBank представляет новую карту для предпринимателей
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог