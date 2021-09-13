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ТЭК 13.09.2021 17:03

Немецкий регулятор получил документы на сертификацию Северного потока 2, рассмотрение займет до 4 месяцев

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия "Северный поток 2" как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы.

Решение о запуске газопровода принимают другие ведомства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]