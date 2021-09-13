Талибы нарушают обещания в сфере прав человека, которые дали после прихода к власти - ООН

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" не выполняет обязательств по соблюдению в стране прав человека, поступают сообщения об убийствах бывших военных, регулярных обысках домов и ущемлении прав женщин, заявила Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет.

"Несмотря на то, что "Талибан" выступил с публичными заявлениями об амнистии бывших сотрудников служб безопасности и гражданских служащих, запрете повальных обысков в домах и соблюдении прав женщин в соответствии с исламским законодательством, информация, которую мы перепроверили, насколько это возможно, свидетельствует о том, что реальные действия противоречат этим заявленным обязательствам", - говорится в заявлении Бачелет.

По данным Верховного комиссара, ее офис получил "обоснованные утверждения об убийствах бывших сотрудников афганских национальных сил безопасности с целью возмездия, а также сообщения о произвольном задержании граждан, которые работали на предыдущую администрацию". Бачелет указывает, что в некоторых случаях таких людей отпускали, в других случаях их находили уже скончавшимися.

Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило "многочисленные утверждения" о том, что талибы проводят обыски домов с целью выявления "определенных правительственных чиновников и лиц, сотрудничающих с силами безопасности и компаниями США". Такие обыски, как сообщается, проводят в Кабуле, Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе, Гардезе, Меймене, Самангане и других населенных пунктах. Более того, в заявлении отмечается, что такие инциденты коснулись и персонала ООН.

Бачелет также выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о рейдах талибов на офисы неправительственных организаций и группы гражданского общества.

Верховный комиссар поставила под сомнение обещание талибов соблюдать права женщин, поскольку, по ее словам, уже сейчас женскую часть афганского населения исключают из общественной жизни. Кроме того, представители "Талибана" в ряде населенных пунктов ограничили доступ девочек старше 12 лет к образованию.

Бачелет также упоминала и о жестком подавлении протестов по всей стране - против демонстрантов и освещающих протесты журналистов использовали плетки, дубинки и боевые патроны. Помимо этого, некоторых задержали. В результате применения силы несколько человек погибли.

В связи со сложившейся в Афганистане ситуацией Бачелет призвала государства оказать содействие ООН и другим организациям в предоставлении стране гуманитарной помощи.

Верховный комиссар пообещала и дальше призывать страны "использовать их влияние по отношению к "Талибану" для обеспечения соблюдения прав человека, особенно прав женщин и девочек, а также членов этнических и религиозных меньшинств".

В документе указывается, что Бачелет призывает Совет ООН по правам человека установить механизм по мониторингу за развитием ситуации в области прав человека по всей стране.

На прошлой неделе представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Он сообщил на пресс-конференции, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны, министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

СМИ обратили внимание, что 33 человека, получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном талибами, находятся под санкциями СБ ООН.

В частности, это касается главы правительства Мохаммада Хасана Ахунда и первого вице-премьера муллы Абдула Гани Барадара. Новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают $5 млн.