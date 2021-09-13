Газ в Европе подорожал до $747/тыс. куб. м, прибавив с начала торгов 5%

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла 61,4 евро за кВт.ч, или $747 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.
Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.
До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана в ходе учений «Три брата - 2021» выполнили стрельбы из различного оружия -Минобороны
Баку и Анкара обсуждают взаимодействие на международных площадках
Оборонные ведомства Азербайджана и Турции обсудили развитие ВТС
В Азербайджане от COVID-19 скончались еще свыше 30 человек
Минобразования направит 1,5 млн манатов на капремонт школы в городе Агсу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 224,6 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
ИВ Агсу направит свыше 500 тыс. манатов на ремонт городских дорог
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Легкомоторный самолет потерпел крушение под Белгородом
Выделение Украине II транша ВБ на $350 млн зависит от макроэкономических показателей страны - вице-президент ВБ
Франция выделит 100 млн евро для гумпомощи Афганистану - Ле Дриан
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN
«Tez Kart»: AccessBank представляет новую карту для предпринимателей
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог