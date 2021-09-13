ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2022г на 0,9 млн б/с - до 4,2 млн б/с, оценка на 2021г неизменна

ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году вырастет к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки, говорится в свежем отчете организации.

При этом эксперты повысили оценку потребления нефти в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Внутри года пересмотрены оценки спроса по всем кварталам: по I кв. - повышен на 210 тыс. б/с, во II кв. - повышен на 120 тыс. б/с, в III кв. - повышен на 220 тыс. б/с, а в IV кв. - понижен на 110 тыс. б/с.

Оценка III квартала была повышена ввиду позитивных индикаторов мобильности в странах ОЭСР, а в IV кв. понижена из-за роста числа заражений COVID-19, в основном штаммом "дельта".

Приятным сюрпризом для участников рынка стало повышение оценки роста потребления на 2022 год - почти на 1 млн б/с. Такое решение, сообщали источники "Интерфакса", было принято в ходе заседания технического комитета ОПЕК+, состоявшегося 1 сентября.

Так, если месяц назад предполагалось, что потребление нефти в следующем году вырастет на 3,3 млн б/с, то сейчас ожидается рост на 4,2 млн б/с - до 100,83 млн б/с, что превысит "доковидный" уровень спроса.

Внутри года прогноз потребления повышен по всем кварталам: в I кв. - повышен на 1,16 млн б/с, во II кв. - на 1,44 млн б/с, в III кв. - на 1,12 млн б/с, а в IV кв. - на 0,19 млн б/с.

Таким образом, ожидается, что уже во II, а не в III квартале спрос на нефть превысит "доковидный" уровень и составит 100,15 млн б/с.

"Ввиду расширения вакцинации ожидается, что пандемию COVID-19 будет легче сдерживать, а экономическая активность и мобильность будут устойчиво возвращаться на допандемийные уровни. Пересмотр коснулся как стран ОЭСР, так и не входящих в организацию регионов, поскольку развитие экономик поддержит частично замедлившееся восстановление спроса на нефть в различных секторах. Так, оценка роста спроса на нефть в странах ОЭСР повышена на 0,3 млн б/с в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой - до 1,8 млн б/с, по странам не-ОЭСР прогноз роста повышен на 0,6 млн б/с - до 2,3 млн б/с", - говорится в отчете.

"Предварительные данные показывают, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в июле выросли к предыдущему месяцу на 10,5 млн барр. - до 2,912 млрд барр. Этот уровень на 306 млн барр. ниже, чем в том же месяце 2020 года, на 122 млн барр. ниже среднего уровня последних пяти лет и на 57 млн барр. ниже, чем средний уровень 2015-2019 годов (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ)", - подсчитали эксперты.

Из этого объема запасы нефти упали на 5,6 млн барр. - до 1,4 млрд барр. (на 80 млн барр. ниже, чем в 2015-2019 годах), а остатки нефтепродуктов - выросли на 16,1 млн барр. - до 1,5 млрд барр., что на 22,7 млн барр. выше, чем в 2015-2019 годах.

С учетом оценок предложения на рынке эксперты повысили спрос на нефть, добываемую в странах ОПЕК, в 2021 году на 0,3 млн б/с - до 27,7 млн б/с, что на 4,9 млн б/с выше, чем в 2020 году.

Согласно вторичным источникам данных, в I кв. 2021 года добыча ОПЕК составляла 25,2 млн б/с, во II кв. - 25,5 млн б/с

Спрос на нефть из стран ОПЕК на 2022 год повышен на 1,1 млн б/с - до 28,7 млн б/с, на 1,1 млн б/с больше, чем в 2021 году. Оценки на I кв. 2022 года и III кв. 2022 года повышены на 1,3 млн б/с, для II кв. - на 1,6 млн б/с, по IV кв. - на 0,3 млн б/с.