Появление у КНДР крылатых ракет повысит риски для Южной Кореи, Японии, военных баз США - экс-начальник ЦНИИ Минобороны РФ

Испытание Северной Кореей крылатых ракет создает новые риски для стран региона, является очередным "ядерным шантажом" со стороны Пхеньяна, заявил "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"В любом случае, ясно, что это прогресс. Если Северная Корея овладеет всеми технологиями по точности этих ракет, это будет серьезное оружие даже с точки зрения оснащения ракеты обычной боевой частью", - сказал Дворкин.

В прошлом он возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

Северная Корея объявила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что крылатые ракеты поразили цели на расстоянии около 1,5 тыс. км.

"Для того, чтобы понять, насколько это серьезный прогресс Северной Кореи с точки зрения ядерных задач, надо знать массу ракеты и массу боевой части, влезает ли туда ядерный заряд. В любом случае, это заметное достижение, которое представляет угрозу при любом оснащении этих ракет. Это угроза для Южной Кореи, для Японии и для американских баз в регионе", - сообщил Дворкин.

По его словам, вероятно, Северной Корее удастся добиться точности новых ракет. "Видимо, они дойдут до того, что их точность будет близка к той, которой располагают США и Россия. Это будет опасное оружие при любом оснащении", - сказал Дворкин.

"Это еще один заметный шаг КНДР с точки зрения ядерного шантажа, который заставит американцев предпринимать еще какие-то дипломатические шаги, возможно, вводить дополнительные санкции", - заявил он.

По словам Дворкина, опасность могут представлять даже сами по себе испытания КНДР крылатых ракет.

"Северная Корея могла позаимствовать идеи и чертежи. Создать такую ракету - сейчас не очень большая проблема. Проблема в том, чтобы скомплексировать всё это вместе и отработать. Если они сделали один пуск, это еще не говорит о надежности ракеты. Из серьезных видов вооружений крылатые ракеты наименее надежны, если сравнивать с баллистическими ракетами - наземными и подводных лодок. У крылатых ракет больше отказов. Если КНДР будет запускать крылатые ракеты с обычным оснащением даже в испытательных целях, всё может быть - они могут полететь куда угодно", - сказал бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны РФ.

Испытательные пуски Северной Кореи представляют угрозу для региона и за его пределами, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США.

"Нам известны сообщения о запусках КНДР крылатых ракет. Мы будем продолжать следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", - заявило американское командование.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в тесном сотрудничестве с разведывательными органами США проводится углубленный анализ прошедшего испытания ракеты.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил: "Правительство Японии постоянно внимательно отслеживает все движения Северной Кореи в военной области".

" (...) Если дальность полета в 1,5 тыс. км соответствует действительности, то это представляет угрозу миру и безопасности в регионе вокруг Японии, что вызывает беспокойство Японии", - заявил Като.