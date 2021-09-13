Белорусский Минздрав обещал подготовить вакцину от COVID-19 в 2023г

Белорусская вакцина от COVID-19 будет готова в 2023 году, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - сказал Пиневич в понедельник на международной конференции в Минске.

"Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Касаясь темы вакцинации, он призвал населению не откладывать эту процедуру. "Для этого достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина -"Спутник Лайт". Призываю всех подумать об этом и сделать свой выбор. Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться", - сказал Пиневич.