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СНГ 13.09.2021 20:40

Белорусский Минздрав обещал подготовить вакцину от COVID-19 в 2023г

Белорусская вакцина от COVID-19 будет готова в 2023 году, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - сказал Пиневич в понедельник на международной конференции в Минске.

"Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Касаясь темы вакцинации, он призвал населению не откладывать эту процедуру. "Для этого достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина -"Спутник Лайт". Призываю всех подумать об этом и сделать свой выбор. Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться", - сказал Пиневич.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]