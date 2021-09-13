Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0066 RUR   0.0233 GBR   2.352 TRY   0.2008

Цена на нефть

10.09 $/bbl   WTI 69.72 1.58 Brent 72.92 1.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.09.2021 21:29

Из Узбекистана эвакуированы все бежавшие туда граждане Афганистана

Военнослужащие и обычные афганские граждане, незаконно проникшие на территорию Узбекистана в период обострения ситуации в Афганистане, 12-13 сентября покинули страну, сообщил пресс-секретарь МИД страны Юсуп Кабулжанов.

"Все граждане Афганистана, незаконно проникшие на территорию Узбекистана, 12-13 сентября эвакуированы в другие страны", - сказал Кабулжанов в понедельник "Интерфаксу".

Он не уточнил, в какие страны и какое число афганцев, бежавших из Афганистана, эвакуировано из республики.

Накануне ряд зарубежных СМИ сообщили, что США специальными авиарейсами вывезли из Термеза (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) летчиков ВВС Афганистана, проникших в середине августа на территорию республики. Как сообщалось, афганских пилотов с семьями доставят на военную базу США в Катаре, а затем - на постоянное место жительства в другие страны.

Ранее сообщалось, что 14-15 августа на территорию Узбекистана незаконно проникли вооруженные военнослужащие и гражданские лица этой страны. По данным МИД, всем им была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]