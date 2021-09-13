Из Узбекистана эвакуированы все бежавшие туда граждане Афганистана

Военнослужащие и обычные афганские граждане, незаконно проникшие на территорию Узбекистана в период обострения ситуации в Афганистане, 12-13 сентября покинули страну, сообщил пресс-секретарь МИД страны Юсуп Кабулжанов.
"Все граждане Афганистана, незаконно проникшие на территорию Узбекистана, 12-13 сентября эвакуированы в другие страны", - сказал Кабулжанов в понедельник "Интерфаксу".
Он не уточнил, в какие страны и какое число афганцев, бежавших из Афганистана, эвакуировано из республики.
Накануне ряд зарубежных СМИ сообщили, что США специальными авиарейсами вывезли из Термеза (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) летчиков ВВС Афганистана, проникших в середине августа на территорию республики. Как сообщалось, афганских пилотов с семьями доставят на военную базу США в Катаре, а затем - на постоянное место жительства в другие страны.
Ранее сообщалось, что 14-15 августа на территорию Узбекистана незаконно проникли вооруженные военнослужащие и гражданские лица этой страны. По данным МИД, всем им была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.
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