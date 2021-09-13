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Дальнее зарубежье 13.09.2021 18:26

Франция выделит 100 млн евро для гумпомощи Афганистану - Ле Дриан

Франция намерена выделить 100 млн евро на оказание гуманитарной помощи Афганистану, главным образом, через программы ООН, сообщил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Афганистан нуждается в срочной гуманитарной помощи", - сказал Ле Дриан, выступая на международной конференции по вопросам помощи Афганистану, которая проходит в Женеве.

"Франция внесет свой вклад в эти международные усилия, выделив 100 млн евро", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]