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Дальнее зарубежье 13.09.2021 17:48

Вашингтон выделил Афганистану около $64 млн дополнительной гумпомощи

США предоставляют Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере около $64 млн, объявила в понедельник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в качестве новой гуманитарной помощи", - заявила Гринфилд на международной конференции по помощи Афганистану.

"Это новое финансирование поддержит работу ООН, в том числе Верховного комиссара ООН по беженцам и Всемирную организацию здравоохранения, а также международных неправительственных организаций", - добавила она.

Гринфилд указала, что это финансирование поможет предоставить афганцам жизненно необходимое продовольствие и чистую воду. Кроме того, гуманитарная помощь поможет решить проблемы, связанные с защитой женщин, детей, а также этнических и религиозных меньшинств.

Таким образом, по словам Гринфилд, всего США за текущий финансовый год предоставили Афганистану помощь в размере около $330 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ООН, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]