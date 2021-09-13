Вашингтон выделил Афганистану около $64 млн дополнительной гумпомощи

США предоставляют Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере около $64 млн, объявила в понедельник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в качестве новой гуманитарной помощи", - заявила Гринфилд на международной конференции по помощи Афганистану.
"Это новое финансирование поддержит работу ООН, в том числе Верховного комиссара ООН по беженцам и Всемирную организацию здравоохранения, а также международных неправительственных организаций", - добавила она.
Гринфилд указала, что это финансирование поможет предоставить афганцам жизненно необходимое продовольствие и чистую воду. Кроме того, гуманитарная помощь поможет решить проблемы, связанные с защитой женщин, детей, а также этнических и религиозных меньшинств.
Таким образом, по словам Гринфилд, всего США за текущий финансовый год предоставили Афганистану помощь в размере около $330 млн.
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