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ТЭК 13.09.2021 20:22

ЕБРР выделил "Электросетям Армении" кредит на $70 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $70 млн ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

"ЕБРР предоставляет кредит в размере $70 млн ЭСА, он включает заем от финансовой компании развития Нидерландов (FMO). Финансирование будет поддерживать крупномасштабную модернизацию распределительной сети в Армении", - отмечается в сообщении.

Проект модернизации софинансирует также Азиатский банк развития (АБР), предоставив кредит на сумму $35 млн, отмечается в сообщении.

Кредит направлен на укрепление распределительной инфраструктуры ЭСА с уделением особого внимания регионам, а также двум крупнейшим городам страны - Еревану и Гюмри, которые являются частью программы ЕБРР "Зеленые города". Финансирование будет поддерживать переход Армении к цифровым технологиям за счет широкомасштабного внедрения систем автоматического управления и интеллектуального учета, повышения надежности и гибкости энергосети и производительности систем, отмечает ЕБРР.

Ранее сообщалось, что АБР выделит ЭСА $35 млн.

"Электрические сети Армении" - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕБРР, ЭЛЕКТРОСЕТИ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]