Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $70 млн ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), говорится в сообщении на сайте ЕБРР.
"ЕБРР предоставляет кредит в размере $70 млн ЭСА, он включает заем от финансовой компании развития Нидерландов (FMO). Финансирование будет поддерживать крупномасштабную модернизацию распределительной сети в Армении", - отмечается в сообщении.
Проект модернизации софинансирует также Азиатский банк развития (АБР), предоставив кредит на сумму $35 млн, отмечается в сообщении.
Кредит направлен на укрепление распределительной инфраструктуры ЭСА с уделением особого внимания регионам, а также двум крупнейшим городам страны - Еревану и Гюмри, которые являются частью программы ЕБРР "Зеленые города". Финансирование будет поддерживать переход Армении к цифровым технологиям за счет широкомасштабного внедрения систем автоматического управления и интеллектуального учета, повышения надежности и гибкости энергосети и производительности систем, отмечает ЕБРР.
Ранее сообщалось, что АБР выделит ЭСА $35 млн.
"Электрические сети Армении" - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
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