Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана в ходе учений «Три брата - 2021» выполнили стрельбы из различного оружия -Минобороны

Подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана в рамках международных учений "Три брата-2021" провели тренировки по огневой подготовке.

«Согласно плану учений, спецназовцы выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Международные учения "Три брата - 2021" стартовали 12 сентября и продлятся до 20 сентября.

Н.Аббасова