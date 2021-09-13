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Диаспора 13.09.2021 19:00

Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана в ходе учений «Три брата - 2021» выполнили стрельбы из различного оружия -Минобороны

Подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана в рамках международных учений "Три брата-2021" провели тренировки по огневой подготовке.

«Согласно плану учений, спецназовцы выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Международные учения "Три брата - 2021" стартовали 12 сентября и продлятся до 20 сентября.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]