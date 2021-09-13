Легкомоторный самолет потерпел крушение под Белгородом

Легкомоторный самолет упал и загорелся в Белгородской области, погиб пилот, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В Белгородской области между поселками Бехтеевка и Соколовка легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета. На борту был один пилот, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после падения самолет загорелся. Разрушений и пострадавших на земле нет.