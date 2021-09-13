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10.09 $/bbl   WTI 69.72 1.58 Brent 72.92 1.47

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ТЭК 13.09.2021 19:29

Нефть дорожает

Нефть дорожает в понедельник, при этом цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель впервые за неделю.

В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

Организация сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году вырастет к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете. При этом эксперты повысили оценку потребления нефти в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на 0,9% (на $0,68) - до $73,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,3% (на $0,88) - до $70,6 за баррель.

Также поддержку рынку оказывает медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Спустя более чем две недели после природного бедствия в регионе все еще не восстановлена работа 49% добывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

"Воздействие урагана Ида длится дольше, чем ожидал рынок. Поскольку на этой неделе некоторые мощности по добыче нефти остаются закрытыми, цены растут из-за того, что поставки не восстанавливаются и, следовательно, не достигают нефтеперерабатывающих заводов, которые возобновили работу быстрее, чем производители", - говорится в сообщении аналитиков Rystad Energy.

Кроме того, они отмечают угрозу очередного ухудшения погодных условий, поскольку новый тропический шторм Николас в Мексиканском заливе может перерасти в ураган и обрушиться на Техас в ближайшие дни.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]