Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0066 RUR   0.0233 GBR   2.352 TRY   0.2008

Цена на нефть

10.09 $/bbl   WTI 69.72 1.58 Brent 72.92 1.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2021 20:05

В Испании уже пять дней борются со сложным природным пожаром

Испанские пожарные пятый день ведут борьбу против крайне сложного лестного пожара, который бушует в испанской провинции Малага, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мы столкнулись с самым сложным пожаром (...) за последние несколько лет", - заявил глава противопожарной службы автономного сообщества Андалусия Хуан Санчес.

За пять дней пожар охватил около 7,7 тыс. гектаров и привел к эвакуации около 2,6 тыс. жителей провинции Малага.

В районе возгорания посменно работают около 500 пожарных. Также на борьбу с огнем было направлено 260 членов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям и несколько десятков вертолетов и самолетов.

Тушение пламени осложняют пересеченная местность региона и периодически меняющие направление сильные порывы ветра.

Из-за аномальной жары в августе этого года несколько европейских стран пострадали от сотен лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Также в некоторых странах сообщалось о случаях поджога.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Более тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на испанском острове Гран Канария На юге Испании эвакуировали 600 человек из-за лесного пожара

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]