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ТЭК 13.09.2021 21:15

GE выплатит 30 млн евро компенсации за неисправности на построенной им ТЭС в Эстонии

Enefit Power, дочерняя компания эстонского концерна Eesti Energia, заключила с дочерними структурами General Electric (GE) компромиссное соглашение о компенсации за нарушение требования надежности Аувереской ТЭС, построенной GE, говорится в сообщении Eesti Energia.

Ранее Eesti Energia сообщала о простоях станции в связи с дефектами оборудования.

Арбитражное производство завершилось 10 сентября этого года соглашением сторон, отмечает Eesti Energia. Сумма компенсации GE составила в общей сложности 30 млн евро, из которых 28 млн евро компания выплатила в последнем квартале прошлого года. Остальная часть будет компенсирована в форме различных работ и услуг на Аувереской электростанции.

Ранее сообщалось, что GE, построившая для Eesti Energia ТЭС "Аувере" мощностью 300 МВт и стоимостью 610 млн евро, в августе 2018 года официально передала станцию заказчику. При этом GE уплатила эстонскому энергоконцерну неустойку в размере 106 млн евро за нарушение сроков сдачи объекта.

"Аувере" была впервые подключена к электросети в мае 2015 года.

Государственный энергетический концерн Eesti Energia объединяет более 20 предприятий.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, GE, ТЭС, КОМПЕНСАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]