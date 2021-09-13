GE выплатит 30 млн евро компенсации за неисправности на построенной им ТЭС в Эстонии

Enefit Power, дочерняя компания эстонского концерна Eesti Energia, заключила с дочерними структурами General Electric (GE) компромиссное соглашение о компенсации за нарушение требования надежности Аувереской ТЭС, построенной GE, говорится в сообщении Eesti Energia.

Ранее Eesti Energia сообщала о простоях станции в связи с дефектами оборудования.

Арбитражное производство завершилось 10 сентября этого года соглашением сторон, отмечает Eesti Energia. Сумма компенсации GE составила в общей сложности 30 млн евро, из которых 28 млн евро компания выплатила в последнем квартале прошлого года. Остальная часть будет компенсирована в форме различных работ и услуг на Аувереской электростанции.

Ранее сообщалось, что GE, построившая для Eesti Energia ТЭС "Аувере" мощностью 300 МВт и стоимостью 610 млн евро, в августе 2018 года официально передала станцию заказчику. При этом GE уплатила эстонскому энергоконцерну неустойку в размере 106 млн евро за нарушение сроков сдачи объекта.

"Аувере" была впервые подключена к электросети в мае 2015 года.

Государственный энергетический концерн Eesti Energia объединяет более 20 предприятий.