Во Франции судят экс-сотрудника службы безопасности Макрона по обвинению в избиении протестующих

Бывший охранник президента Франции Эманнюэля Макрона, Александр Беналла, в понедельник предстал перед судом по обвинению в нападении на двух протестующих в ходе митинга в 2018 году.
В рамках получившего широкий резонанс во Франции дела экс-телохранителя также обвиняют в использовании уже после увольнения двух дипломатических паспортов для путешествий за границу, а также - в несанкционированном ношении оружия в апреле 2017 году в Пуатье во время предвыборного мероприятия Макрона.
Беналла в случае признания виновным может быть приговорен максимум к семи годам тюрьмы и к штрафу в 100 тыс. евро.
Газета "Монд" отмечает, что Беналла, прибыв к залу суда, не стал отвечать на вопросы журналистов.
Макрон в 2018 году был вынужден уволить телохранителя после появившегося в сети видео, в котором тот избивает молодого человека и хватает за шею девушку в ходе протестов в Париже.
В ходе того инцидента бывший телохранитель Макрона, надев каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязал потасовку с молодыми людьми. Позже он отрицал обвинения, оправдывая это тем, что он действовал рефлекторно.
Беналла в ходе предвыборной кампании Макрона занимался обеспечением безопасности штаба, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов привлекла к себе много внимания, он был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец принял решение об увольнении телохранителя.
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