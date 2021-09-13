На конференции ООН удалось собрать более $1,2 млрд на помощь Афганистану

Участники прошедшей в понедельник в Женеве международной конференции ООН пообещали выделить на помощь Афганистану более $1,2 млрд, сообщил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Нам пообещали более $1,2 млрд для гуманитарной помощи и для финансирования проектов по развитию", - заявил он, выступая на закрытии конференции.
Он назвал такие результаты свидетельством "большой щедрости" участников конференции.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя итоги конференции, заявил, что они обнадеживают.
"Эти деньги позволял нам больше помогать афганцам в период, когда такая помощь им крайне нужна", - написал он в твиттере.
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